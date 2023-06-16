«طرق دبي» تحصد جائزة دولية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالجائزة الفضية من جوائز الأعمال الدولية المرموقة «IBAX 2023»، في مجال «أفضل تغيير لممارسة الأعمال»، وذلك عن «التوسع في استخدام نول في محلات التجزئة».

وتم تكريم إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات دعم التقني المؤسسي في الهيئة لالتزام الإدارة باستمرار بتحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع وظائف بطاقة نول مستقبلاً.

وتستهدف جوائز الأعمال الدولية، التي انطلقت عام 2015 التعرف إلى أفضل الممارسات والاحتفاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك تجربة المتعاملين والمشاريع والمبادرات المستدامة.

وانسجاماً مع غاية هيئة الطرق والمواصلات «تكامل دبي»، وسعت بطاقة نول شبكة نطاق استخدامها اليوم إلى أبعد من مفهوم دفع تعرفة التنقل، حيث بات ممكناً استخدام البطاقة في أكثر من 14 ألف محل تجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات ، مثل محلات كارفور، ولولو، وزوم، إضافة إلى دخول الحدائق العامة والمتاحف والأندية، ووسائل النقل الخاص وغيرها.

وتعتبر نول بطاقة ذكية مسبقة الدفع متوفرة في أربعة أنواع: الكبار، والطلبة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وتخدم جميع شرائح المجتمع، وتمكن البطاقة المستخدمين من دفع أجرة مختلف وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (المترو، والترام، والحافلات)، بالإضافة إلى مركبات الأجرة، والنقل البحري، والمواقف العامة، والمعالم السياحية، والمتاجر بلمسة واحدة فقط.

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