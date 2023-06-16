بلدية أبوظبي تدعو للالتزام بأوقات العمل خلال الظهيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة في المواقع والمناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء من حرارة الشمس. جاء هذا خلال الورشة التي نظمتها البلدية ممثلة في قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، بعنوان «السلامة في الحر» ضمن حملة «لا للإجهاد الحراري»، بمشاركة كل من: وزارة الموارد البشرية والتوطين، وموانئ أبوظبي، والمؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء NTPE، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وحضهم على تنفيذ القرار رقم 401 لسنة 2015 في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 15:00، ويستمر لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من يوم أمس إلى 15 سبتمبر سنوياً.

وركزت الورشة على التوعية بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وقت ارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، كما تم التركيز كذلك على طرق العمل الآمن، وضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري.

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