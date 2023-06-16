مقاصب دبي جاهزة بأحدث المعدات استعداداً للعيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بالوسائل كافة التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب.

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعةً 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي مقصب القصيص 282 رأساً، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأساً، ومقصب الليسيلي 105 رؤوس، وحتا 82 رأساً في الساعة.

وأكد عادل الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي الحرص تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي تراعي المعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام العيد. ولفت إلى أن تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة ضمت أعمال صيانة وقائية وتحسينية وتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمقاصب.

توسعة

وشملت أعمال الصيانة توسعة مقصب حتا لزيادة طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، إضافةً إلى تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية في مقصبي القوز والقصيص، فضلاً عن إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع عملية تجهيز الأضاحي، وصيانة كافة معدات المقاصب لتقليل ساعات انتظار المتعاملين خلال فترة العيد.

كما تم عقد ورش تدريبية لكافة عمال المقاصب، لضمان تطبيق كافة الممارسات الصحية والسليمة في المقاصب.وتتعاون مقاصب بلدية دبي مع 8 تطبيقات ذكية معتمدة لشراء وتوصيل الأضاحي، حيث تتيح هذه التطبيقات خدمات متنوعة تلبي طلبات المتعاملين وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم من الأضاحي المُجهزة في مقاصب البلدية.

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