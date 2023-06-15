"إسلامية دبي" تخصص 29 قطعة أرض للمتبرعين لبناء المساجد في النصف الأول من 2023

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن خدماتها للمتبرعين ورعاة المساجد خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بتخصيص 29 قطعة أرض لبناء المساجد في إمارة دبي.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الترويجية لإدارة خدمة المتعاملين التي تعمل على تحسين وتسهيل مستوى الخدمات المقدمة لرعاة المساجد والمتبرعين لفئة بناء المساجد لضمان تحقيق أعلى معدلات مؤشر سعادة المتعاملين لهذه الفئة ورضاهم الكامل عن الخدمات المقدمة لهم من الدائرة وذلك بالتنسيق معهم وإعلامهم بتخصيص قطع الأراضي المتوفرة لبناء المساجد في الإمارة وكيفية طلبها وحجزها والتبرع لبنائها.

وتم مسبقاً اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين خلال العام الجاري 2023 من قبل قطاع شؤون المساجد بالدائرة بالتنسيق مع بلدية دبي حيث بلغ عدد الأراضي التي تم تخصيصها من بداية العام حتى الآن 29 قطعة أرض تغطي معظم المناطق والأحياء السكنية الجديدة ومساكن المواطنين على مستوى إمارة دبي.

وتتراوح مساحة الأراضي المخصصة لبناء المساجد بين 999 متر مربع و7286 مترا مربعا وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمساجد في المساحات حسب القطعة من 150 إلى 1300 مصل.

وستعمل الدائرة على سرعة تلبية طلبات المتبرعين سواء بالحضور الشخصي أو بالاتصال بالهاتف وتتم الإجابة على جميع استفساراته المتعلقة بتخصيص قطعة الأرض أو طلب بنائها أو في حال رغب في التبرع المالي فقط وكذا الرد على استفساره عن المنطقة التي يرغب في بناء المسجد بها ويوجد ثلاث فئات للمتبرعين هي "الفئة الذهبية والفضية والبرونزية" وتصنف حسب كلفة المساجد وعدد المساجد التي قام المتبرع ببنائها.

وتهدف الدائرة إلى تقديم خدمات استباقية للمتبرعين ورعاه المساجد وإسعاد المتبرع وتسهيل الإجراءات وتبسيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الدائرة فضلا عن تنفيذ زيارات دورية للمتبرعين ورعاة المساجد وإعداد وإصدار خطابات الشكر والتقدير وإرسال التقارير الدورية لهم عن حالة المسجد من الناحية الإنشائية والملاحظات التي بحاجة إلى التعديل عليها بالمسجد وذلك لتعزيز التواصل ورفع ثقة المتبرع.

وسيتم استقبال المتبرعين ورعاة المساجد أوقات الدوام الرسمي أو عن طريق الاتصال المباشر بالرقم المجاني 800600 .

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