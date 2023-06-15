طلال بلهول يتفقد غرفة جاهزية الدفاع المدني في دبي

المصدر: البيان

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زار معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، المفوض العام لمسار الأمن والسلامة، غرفة جاهزية الدفاع المدني بدبي، حيث اطلع معاليه على ما تضمُّه الغرفة من تجهيزات قائمة على مفاهيم وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتعد الأولى من نوعها في مجالات الدفاع المدني على مستوى العالم.

وقد اطلع معاليه، خلال الزيارة، على منظومة الأنظمة الاستباقية الذكية التي تضمها غرفة جاهزية الدفاع المدني، والتي تضمن الاستفادة من أحدث تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في تطوير العمل بصورة مؤسسية، حيث أشاد معاليه بما شاهده من أسلوب عمل وتقنيات تسهم في تعزيز الاستعداد والجاهزية الكاملة بطرق ابتكارية قائمة على التحليل العلمي والعلوم المتقدمة في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرائق، والطرق الاستباقية للوقاية منها.

واستمع معالي طلال بالهول الفلاسي لشرح قدمه النقيب عيسى المطوع، مدير مشروع جاهزية الدفاع المدني بدبي، حول الأنظمة المستخدمة ودورها الحيوي في تطوير الخدمات ورفع مستويات وقدرات عناصر الدفاع المدني، ورفد برامج التوعية بالمفاهيم الاستباقية والوقائية، حيث تعد البرامج المستخدمة في الغرفة من البرامج الأولى من نوعها في العالم في مجال التوعية المجتمعية ما يعزز من مؤشر الامن والسلامة في الإمارة.

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