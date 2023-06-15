أحمد بن محمد يحضر اللقاء السنوي لدائرة الاقتصاد والسياحة مع شركائها ضمن القطاعات الرئيسية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس) اللقاء الدوري الأول لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركائها ضمن القطاعات الرئيسية للعام 2023 وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تم خلاله تسليط الضوء على المبادرات والخطوات التي تتخذها الدائرة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، لتعزيز مكانة دبي لتصبح من ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول أداء قطاع السياحة خلال الفترة الماضية، وكذلك المبادرات والحملات التي تنفذها لجذب المزيد من الزوار إلى دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مؤكداً أهمية الشراكة النموذجية التي تجمع بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة والرامية لتعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات والقطاعات بما فيها الاقتصادية والسياحية.

وقال سعادته: "ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 ملامح مستقبل دبي خلال العقد المقبل، وستترك إرثا تفتخر به الأجيال المقبلة. ونحن نستثمر كافة الإمكانات ونعمل بجهد من أجل تهيئة البيئة لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة بما يمهد الطريق لتكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. إننا ننظر للعام الجاري وما بعده بتفاؤل كبير، وسنواصل العمل برؤية متطورة لتقديم تجارب استثنائية لزوارنا من جميع أنحاء العالم ".

وأضاف: "النجاحات التي تحققها دبي يأتي ضمن الرؤية الواضحة والطموحة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، وهي ثمرة للتعاون المثمر والبنّاء مع شركائنا المحليين والدوليين، حيث أن التزامهم وثقتهم بإمكانات مدينتنا يجعلنا نخطو خطوات ثابتة إلى الأمام، ونتغلب على التحديات التي نواجهها ضمن بيئة عالمية صعبة وشديدة المنافسة، بل وتحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو. إنّ النتائج المشجّعة لقطاع السياحة في دبي تؤكد كفاءة الاستراتيجيات التي ننفذها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والوصول بدبي لتكون الوجهة العالمية المفضلة للزيارة والأفضل للعيش والعمل والاستثمار".

18% زيادة في أعداد الزوار و 80% نسبة الإشغال

وقد استمع الحضور، الذي ضم أكثر من 1200 من ممثلي قطاعات الطيران والسياحة والسفر والضيافة والتجزئة، لشرح مفصل حول آخر الحملات التسويقية العالمية والمبادرات التي تقوم بها الدائرة وذلك لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب والسياحة. كما استمعوا إلى شرح حول أداء قطاع السياحة بدبي، حيث أبرزت الأرقام حجم النمو الكبير والإنجازات التي حققها القطاع في الفترة من يناير وحتى أبريل 2023، حيث استقبلت دبي 6.02 مليون زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، التي سجلت 5.10 مليون زائر.

وسجّل قطاع الفنادق في دبي أداء مميزاً، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حوالي 80%، وهي من أعلى المعدلات العالمية، متجاوزة نسبة الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 76%، وكذلك وصلت تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي بلغت 83% في العام 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة "إس تي آر" المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد احتلت دبي المركز الأول عالمياً في نسبة الإشغال الفندقي بمعدل بلغ 79.9%، فيما تجاوز المعروض من الغرف الفندقية في دبي مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 28% لتتقدم على مدن عالمية أخرى وهي لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وباريس. وذكرت البيانات أن دبي جاءت في المركز الأول في إجمالي الأرباح التشغيلية لكل غرفة متاحة GOPPAR، بمعدل530 درهما (145 دولارًا أمريكيًا)، أي أقل بنسبة 9% فقط من مستويات ما قبل الجائحة، تليها باريس 414 درهما (113 دولارًا أمريكيًا)، وسنغافورة 374 درهما(102 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي حتى شهر أبريل الماضي 148،949 غرفة في 814 منشأة فندقية، وهو الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 26% في أعداد الغرف الفندقية مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام 2019، والتي سجلت خلالها 118,449 غرفة في 722 منشأة فندقية، كما ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار بنسبة 13% إلى 4 ليال بالمقارنة مع 3.5 ليلة لذات الفترة من العام 2019، وهو ما يؤكد جاذبية دبي كوجهة للمسافرين الذين يقيمون لفترات أطول.

ووفقًا لبيانات من "آماديوس" Amadeus (أحد أبرز أنظمة الحجز المستخدمة لإصدار تذاكر الطيران)، فإن حجم عمليات البحث والحجز لدبي للفترة من سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2023 كانت ثابتة، وأن عمليات البحث والحجز خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2023 قاربت من مستويات ما قبل الجائحة، وأيضا قريبة من الأعداد الكبيرة المسجلة خلال تنظيم معرض إكسبو 2020دبي، وكذلك الفترة التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA.

الأداء العام لقطاع السياحة

من جهته، استعرض سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أمام الشركاء الأداء العام لقطاع السياحة في دبي، والاستراتيجيات والمبادرات والحملات التسويقية وكذلك توجهات الزوار، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء وتكثيف الجهود المشتركة عند إطلاق الحملات التسويقية لجذب انتباه الشرائح المستهدفة، وبما يضمن إبقاء دبي في أذهان الراغبين بالسفر، وأيضا الوجهة المفضلة للزيارة للمسافرين الدوليين، كما سلط الضوء على الحملات التسويقية العالمية التي تنفذها الدائرة والتي تستعرض من خلالها المقومات السياحية والتجارب والعروض التي تقدمها المدينة لزوارها على مدار العام.

وأشار سعادته إلى أن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للترويج لدبي في الأسواق العالمية ساهمت بشكل مباشر في جذب ما نسبته 57% من إجمالي الزوار الدوليين الذين استقبلتهم دبي خلال العام 2022، والبالغ 14.4 مليون زائر، كما أن من شأنها جذب الملايين من المسافرين المحتملين في المستقبل، لاسيما الزيادة المتوقعة الممتدة من العام الجاري وحتى العام 2025. كما أثّرت هذه الأنشطة التسويقية على 11 مليون شخص لتخطيط رحلاتهم إلى دبي، كما ألهمت 6 ملايين شخص وتشجيعهم لوضع دبي ضمن قائمة الرحلات المفضلة للزيارة خلال السنتين المقبلتين.

وحصد الأداء الاستثنائي للسياحة في دبي تقديراً عالمياً، حيث تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر"، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما نالت المركز الثاني في قائمة Conde Nast Traveller "أين هي وجهتك القادمة: العام 2023". ووفق التصنيفات التي أوردتها مجلة "ذي إيكونوميست" The Economist البريطانية حصلت دبي على المركز الثالث بين أفضل 10 مدن عالمية بارزة، متقدمةً على نيويورك، ولندن، وطوكيو، وسيدني، وجوهانسبرغ، وباريس، وسان فرانسيسكو. كما حاز قطاع المأكولات وفنون الطهي المزدهر في دبي على التقدير العالمي مع إصدار 2023 لقائمة أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك دليل ميشلان، وهو ما يرسخ مكانة دبي على خارطة فنون الطهي العالمية. كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء الدوري على المكانة التي تتمتع بها دبي في السياحة البحرية واليخوت، ووجهة لحفلات الزفاف.

كذلك تم استعراض الحملة الجديدة "للأطفال مجاناً"، التي تقدم عروضاً للعائلات التي تبحث عن إجازة صيفية مميزة، والتي تسمح للأطفال دخول فنادق ووجهات ترفيهية وغيرها مجانا، إلى جانب استفادة العائلات من العروض والباقات لقضاء إجازة صيفية ممتعة بأسعار مناسبة، وتضمن الشرح نهج التسويق 360 الفريد من نوعه في الدائرة، والذي يستفيد من مجموعة كاملة من المنصات الاجتماعية والرقمية والتقليدية، بالإضافة إلى المشاهير والمؤثرين وقادة الفكر، وذلك لزيادة الوعي بما يمكن أن تقدمه دبي لزوارها من مختلف دول العالم.

وأيضا قدم سعادة عصام كاظم لمحة عن الأنشطة الواسعة في الأسواق التي تنفذها مكاتب الدائرة الخارجية بما في ذلك الشراكات مع شركات الطيران، والمشاركة في المعارض، والجولات الترويجية، والرحلات التعريفية لممثلي وسائل الإعلام العالمية، لافتا إلى أن دبي حققت دبي نجاحًا لافتًا في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، حيث نظمت الدائرة أكبر برنامج استضافة للمشترين بمشاركة 450 من المشترين الذين مثلوا 31 سوقًا ودولة مختلفة من جميع قارات العالم.

من جهته، استعرض أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز الأحداث المقبلة التي يشملها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للتسوق والمأكولات وفنون الطهي والأنشطة الترفيهية وفعاليات الأعمال، مؤكداً أن دبي وجهة مفضلة للعائلات على مدار العام فيما تقدم خلال فصل الصيف الكثير من التجارب الفريدة لسكانها وزوارها، التي يثريها التعاون المشترك مع الشركاء لتقديم أفضل العروض لهم.

وسلط الخاجة الضوء على الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي سينطلق في 21 يونيو ويستمر حتى 25 يونيو 2023 في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، والذي يضم مجموعة واسعة من الفعاليات.

كما تحدث عن أهمية مفاجآت صيف دبي بدورتها السادسة والعشرين، والتي يتزامن انطلاقها مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي تضم حفلات افتتاحية لفنانين مشهورين منهم حسين الجسمي وكاظم الساهر ومحمد عبده، إلى جانب الفعاليات والعروض الترفيهية الرائعة في مراكز التسوق، والسحوبات والجوائز الرائعة، فضلا عن افتتاح عالم مدهش. واستعرض الخاجة كذلك أهم الفعاليات خلال احتفالات "العيد في دبي-عيد الأضحى"، وما تتضمنه من تزيين أبرز الشوارع والمعالم، والفعاليات، إلى جانب موسم العودة إلى المدارس، كما تحدث عن فعاليات الأعمال ودورها في جذب أعداد متزايدة من المشاركين والزوار للمدينة، لافتا إلى أنه تم تقديم 191 عرض استضافة لفعاليات أعمال عالمية من بداية العام وحتى منتصف شهر مايو الماضي، تم الفوز بـ 95 فعالية منها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 172 فعالية أعمال ستستضيفها دبي مستقبلا مستقطبةً أكثر من 161 ألف مشارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز