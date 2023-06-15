"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران

المصدر: وام

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تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة.

وتمنّى الوكيل، للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب السفير الإيراني الجديد، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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