حمدان بن محمد: دبي المستقبل.. والمستقبل دبي

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، باعتماد منهجية جديدة لتنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2017، وذلك ترسيخاً لروح الفريق الواحد ولإحداث نقلات نوعية ورائدة في أداء مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد سموه أن "دبي هي المستقبل والمستقبل هو دبي".

ونشر سموه تغريدة على حسابه في "تويتر": "دبي 10X مبادرة أطلقها محمد بن راشد عام 2017 لتكون دبي أفضل مدن العالم والأكثر استعداداً للمستقبل.. ولأن السباق نحو التميز والابتكار بلا حدود، وجهنا باعتماد منهجية جديدة لتنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن المبادرة ترسيخاً لروح الفريق الواحد ولإحداث نقلات نوعية ورائدة في أداء مختلف القطاعات الحكومية.. دبي هي المستقبل والمستقبل هو دبي".

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