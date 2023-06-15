باقة خدمات لدعم المزارع الإنتاجية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أطلقت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، صباح أمس، باقات من خدمات دعم المزارع الإنتاجية بهدف توفير حلول آمنة ومستدامة، تدعم أصحاب المزارع، للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقيات تعاون لدعم المزارع الإنتاجية في الإمارة.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، إن توقيع الاتفاقيات مع الدائرة يستهدف تعزيز وتبني أفضل الممارسات الحديثة، والابتكارات التي تخدم قطاع الزراعة في الإمارة وتدعم خططها التنموية في ذات المجال، ما يضمن تحقيق مستهدفات الشارقة في تعزيز الأمن الغذائي واستدامته، وتكثيف الجهود في المحافظة على الموارد الطبيعية الغذائية وبما يضمن تعزيز تنافسيتها العالمية ورفع مستويات الإنتاج المحلي.

وأكد الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الحرص على تشجيع أصحاب المزارع، باعتبارهم رافداً فعالاً في منظومة الأمن الغذائي، من خلال دعم تسعيرة الكهرباء والمياه للمزارع المعتمدة، وتسويق منتجاتها عبر فتح قنوات التواصل المباشرة مع نقاط البيع للجهات الداعمة، إضافة إلى إشراك المزارعين في فعاليات سنوية مخصصة لتسويق منتجاتهم، والحصول على الخدمات الإرشادية. وأكد ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية حقيقية لمشروع وطني طموح يدعم تعزيز نمو القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتبنّي أفضل الممارسات الحديثة والابتكارات التي تخدم قطاع الزراعة في الإمارة وتدعم خططها التنموية، كما أن التعاونية تقدم الدعم الكامل للمزارع الإنتاجية بالإمارة.

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