ولي عهد رأس الخيمة: الكفاءات الإماراتية قادرة على تجاوز التحديات

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح

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شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وطلبة المدارس والجامعات، وأفراد المجتمع، الحدث السادس من سلسلة «لقاء من الفضاء»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، في مقر كليات التقنية العليا للطالبات بالإمارة.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والنجاحات العلمية الاستثنائية غير المسبوقة التي تعزز من مكانة الدولة في مجال استكشاف الفضاء عربياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سموه: «إن العقول والكفاءات الإماراتية المبدعة قادرة على تجاوز التحديات، وتسخير العلوم لتحقيق التنمية المستدامة ومواصلة مسيرة التميز في كافة المجالات، وهي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة التي توفر لها كافة ممكنات ومقومات التفوق». تمكين

وأكد سموه، أن رأس الخيمة تحرص على دعم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للتعمق في دراسة العلوم والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. نفخر اليوم بما يحققه أبناء الإمارة من نجاحات تعكس إرادتهم الصلبة ورغبتهم الجادة لرفع اسم الإمارات وإعلاء مكانتها في شتى المجالات.

ورحب سلطان النيادي في بداية الحدث، بسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وقال: «فخور للغاية بحضور سموكم اليوم، وأعرب عن عميق امتناني وتقديري لدعمكم الراسخ والثابت».

وأعرب عن سعادته بالتواصل والتفاعل مع الحضور، ومشاركته معهم مزيداً من المعلومات والأبحاث العلمية المتعلقة بتفاصيل مهمته التي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية.

شهد الحدث يوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من كبار الشخصيات، إلى جانب أكثر من 1000 مشارك، حيث أتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور، حول أهم التجارب العلمية التي شارك فيها على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال حمد المنصوري: «ممتنون لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على حضوره الكريم، والحماس الذي أبداه الطلبة والضيوف اليوم خير دليل على الشغف الذي سيدفع بجيل جديد نحو حدود الفضاء والاستكشاف العلمي في المرحلة القادمة». من جانبه قال سالم المري: «نشكر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على تكريمه لنا بحضوره الذي أضاف قيمة كبيرة إلى هذا الحدث المهم، كما نتقدم بخالص تقديرنا لجميع الحاضرين الذين انضموا إلينا في هذا اليوم، وتهدف المساعي العلمية التي تدفع بمهمات مثل التي قام بها سلطان إلى زيادة معارفنا وفتح الباب أمام البشرية لتكوين فهم أكبر للكون».

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