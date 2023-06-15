دبي تستضيف مؤتمر «وان هيلث» لأول مرة في الشرق الأوسط وآسيا

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي مؤتمر «وان هيلث» 2023 الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، يومي 23 و24 يونيو الجاري، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، ويسلط الضوء على دور دولة الإمارات الرائد في دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى رفع جودة الإنسان في الدولة والعالم.

ويرأس مؤتمر «وان هيلث»، البروفيسور يحيى شبلون مدير الأبحاث ومدير مختبر بافال في جامعة «غرونوبل ألب» بفرنسا، بالشراكة العلمية مع مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، فيما يتم تنظيم المؤتمر من «بست للاستشارات الصحية» ومركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث.

وأكد البروفيسور يحيى شبلون، مدير الأبحاث ومدير مختبر بافال في جامعة غرونوبل ألب - فرنسا، الحاجة المُلحة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في مبادرة الصحة الشاملة وتحديد طريقة محددة لتنفيذها، مشيراً إلى أن ظهور جائحة «كوفيد 19» قد قدم دليلاً على خطورة الأمراض المسببة التي توجد في مستودعات الحيوانات. بدورها، بيّنت الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، كما أن 75 % من الأمراض المعدية تُنقل من الحيوانات أو من خلالها، مضيفة أن المحور الجيني يعتبر أساس الترابط والتعايش بين الكائنات المختلفة ودورها في صحة الإنسان.

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