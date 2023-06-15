توقع استمرار «بيبرجوي» خلال الساعات الـ24 المقبلة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المدارية «بيبرجوي» في بحر الحرب إعصاراً من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ24 المقبلة مع اتجاهه للشمال نحو السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز ما بين 120 - 140 كم/‏ س وسرعة تحرك الإعصار 8 كم/‏ س. وذكر المركز - في بيان له أمس - أن الوضع الحالي لـ«بيبرجوي» يبقى كإعصار من الدرجة الأولى ويتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 22.1 شمالاً وخط طول 66.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 140 إلى 150 كم/‏الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

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