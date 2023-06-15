«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يشارك في اجتماع آسيوي

المصدر: نور سلطان - وام

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شارك وفد من دولة الإمارات، بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي هيئة إقليمية على غرار الفاتف، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

والتقى وفد دولة الإمارات، خلال الجلسة العامة، مختلف الوفود الوطنية على هامش الاجتماعات الرسمية لبناء العلاقات، وتعزيز الشراكات القائمة.

وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية يوفر فرصة قيمة، للاطلاع وفهم الجهود، التي تبذلها المنطقة الأوروبية الآسيوية لمكافحة الجريمة المالية، بالإضافة إلى أنشطة التنسيق، التي تقوم بها المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى، التي نشارك فيها في الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت التجربة ناجحة، وأعطت وفد دولة الإمارات فرصة لتبادل أفضل الممارسات وعرض التطبيقات ومناقشتها، وتقديم إحاطات بشأن أحدث المستجدات العملية في هذا المجال».

وتابع: «فيما تنمو التجارة وفرص السفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الأوروبية الآسيوية تتوفر مجالات جديدة ومشوقة، لتعزيز المصالح الثنائية المشتركة».

ضم الوفد الإماراتي شخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن مؤسسات مختلفة، بما في ذلك وحدة المعلومات المالية.

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