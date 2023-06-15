مراكز الرعاية الصحية تستقبل الحجاج للحصول على التطعيمات

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة شمسه لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة تستقبل الحجاج للحصول على التطعيمات اللازمة قبل التوجه لأداء المناسك وتتضمن 4 لقاحات رئيسية.

وذكرت أن التطعيمات الضرورية لموسم الحج تتضمن لقاح «كوفيد 19»، (الجرعتين الأساسيتين إلى جانب الجرعة الداعمة إذا كان مستحقاً لها)، ولقاح المكورات السحائية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، وإذا كان عمر الحاج 65 عاماً فأكثر، أو يعاني مرضاً مزمناً، فيوصى بأخذ لقاح المكورات الرئوية، مشيرة إلى ضرورة أخذ التطعيمات قبل أسبوعين من موعد السفر ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة اللازمة ضد الأمراض المستهدفة.

ودعت الدكتورة لوتاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية كغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين، وتجنب مشاركة الأغراض الشخصية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء قص الشعر عبر تجنب مشاركة الأدوات، واستخدام أدوات نظيفة ومعقمة بشكل صحيح، وتطهيرها قبل وبعد الاستخدام، محذرة من ضربات الشمس، والحفاظ على التغذية الصحية أثناء الحج من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن جميع المجموعات الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز