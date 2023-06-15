مطارات دبي تؤكد الجاهزية التامة لسفر الحجاج

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مطارات دبي عن توظيفها كل الإمكانات، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، عبر جميع مباني المسافرين في مطار دبي الدولي (DXB)، ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة حج رسمية على متن الخطوط الجوية السعودية من مطار دبي الدولي (DXB) في 22 يونيو الجاري.

وأكدت مطارات دبي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، والحفاظ على مستوى الخدمات رفيعة المستوى المقدمة لهم، إذ تم توفير كاونترات تسجيل الوصول والمغادرة مخصصة للحجاج، لتسريع إتمام إجراءات سفرهم، وكذلك عند البوابات الأمنية، وبوابات المغادرة المخصصة لهم.

وأكد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي، ضرورة وصول المسافرين من مطار دبي الدولي DXB قبل أربع ساعات من موعد رحلاتهم لإتمام كل إجراءات السفر، خلال هذه المدة، فضلاً عن التأكد من صلاحية الوثائق المطلوبة للسفر قبيل وصولهم إلى أرض المطار، وتفقد جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية وتصريح الحج.

وقال: إن كل الفرق المعنية في مطار دبي الدولي DXB على أتم الجاهزية والاستعداد للترحيب بالحجاج، وتوفير تجربة سفر سلسلة وآمنة لهم، خصوصاً مع التوقعات التي تشير إلى تزايد أعداد المسافرين عبر المطار في الفترة المقبلة، التي يتزامن فيها موسم الحج مع ذروة السفر الموسمية لفصل الصيف.

وأكدت مطارات دبي حرصها المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين والخدميين، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، وفي هذا الإطار دعت مطارات دبي المسافرين لاتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة، والحصول على تجربة سفر سلسة عبر المطار.

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