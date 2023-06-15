«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع شركة تكنولوجية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي عضو المجلس التنفيذي لشركة «إس إيه بي -إس إي» العالمية الرائدة في قطاع البرمجيات، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وسبل تعزيز التحول الرقمي في قطاع المؤسسات الخدماتية، وإمكانات دمج حلول البرمجيات المتقدمة من شركة «إس إيه بي» مع مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة، لتحسين كفاءة واستدامة خدمات الكهرباء والمياه في دبي.

أحدث التقنيات

حضر اللقاء، الذي عقد في المبنى الرئيس للهيئة، المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

وأكد معالي الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتبني أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات في قطاع المؤسسات الخدماتية لاستشراف وصياغة المستقبل، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ومبادرة دبي «10X»، من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات.

كما أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً مثل «إس إيه بي»، حيث تشمل مجالات التعاون الابتكار، والتحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وغيرها.

التحول الرقمي

وأثنى كلاين على إنجازات الهيئة في تبني الحلول والتقنيات المبتكرة، وأعرب عن حرص «إس إيه بي» على دعم التحول الرقمي لقطاع المؤسسات الخدماتية في دبي، مشيداً بالشراكة بين «مورو» التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة وشركة «إس إيه بي».

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