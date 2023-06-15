سلطان القاسمي يكرّم منظمة «مواهب بلا حدود»

المصدر: الشارقة - وام

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كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، منظمة «مواهب بلا حدود»، الفائزة بالدورة السابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح أمس بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، عقبه جرى عرض مرئي عن جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، ألقت بعده سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير الكلمة الافتتاحية للحفل وقالت فيها:

الخير ليس مجرد عمل عابر ومعزول، بل ثقافة ووعي وقرار يومي لا تراجع فيه بأن نرى عملنا يثمر في حياة الآخرين، وأن نرى ما نقوم به يتحول إلى بسمة على وجه طفل، ومصدر علم لعقل شاب، ورعاية لأسرة أضعفتها الظروف، ومستقبل فيه أمل للأجيال القادمة، هكذا نفهم الخير، ولهذا أطلقنا جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، لتظل تذكر بأن لهذا الخير رموزه المبدعين، وتظل تقدم للعالم نماذج ملهمة للأمل والعطاء.الفرص والبدايات

وقالت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير، إن حرص جائزة الشارقة الدولية لدعم ومناصرة اللاجئين للعالم يعد نموذجاً سباقاً في دعم اللاجئين وتوفير الفرص والبدايات الجديدة، فمثل هذه النماذج المميزة تستحق أن يبادر الأفراد والمجتمعات للوقوف إلى جانبها.

مكافأة

وبفوزها بالجائزة حصلت منظمة «مواهب بلا حدود» على مكافأة قدرها 500 ألف درهم، بمساهمة خاصة من مؤسسة القلب الكبير، تكريماً لدورها الريادي ورؤيتها المبتكرة في دعم جهود العمل الإنساني المعني باللاجئين حول العالم، ودعمها لأكثر من 6000 لاجئ.

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