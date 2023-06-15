إصدار دليل «المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدر الاتحاد النسائي العام، دليلاً بعنوان «المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية»، والذي يستهدف من خلاله رفع الوعي السياسي بين النساء بالدور المحوري الذي يتبوأه المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة في السياق البرلماني إلى قبة المجلس، فضلاً عن تضمنه لمجموعة من التعريفات والمفاهيم الخاصة بالإجراءات المتبعة.

وأكد الاتحاد النسائي العام في كلمته بمناسبة صدور الدليل، أن رسالته تقوم على تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة اللائقة ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كافة المحافل الوطنية والدولية.

اتخاذ القرار

وأضاف: إن تمكين المرأة يعتبر في مجال المشاركة السياسية واتخاذ القرار، أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، لذا يهدف هذا الدليل لتزويد المرأة بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في هذا المجال، إذ يوضح الدليل مفهوم المشاركة السياسية للمرأة وأهميته مع بيان المنهجية التي يمكن للمرأة أن تتبعها، بما يسهم في بناء قدرتها وتمكينها من المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

ويتضمن الدليل 18 محوراً تسلط الضوء على عدة موضوعات، من بينها دور الدولة في دعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وبرنامج التمكين السياسي، وآليات تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، ودور أعضائه وقواعد الترشح لانتخابات المجلس، وضوابط الحملات الانتخابية، والأسس العامة لبناء البرامج الانتخابية، وصفات المرشح الناجح، ومدة عضوية المجلس وشروط وأحكام العضوية.

وبيّن الدليل في محور «المرأة» بأن المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية ذات العلاقة، وهي إحدى القنوات التي تمكنها من القيام بأدوارها التنموية المختلفة، حيث تكمن أهميتها في أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يمكنها من إبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها، فضلاً عن المساهمة في تعزيز السياسات الوطنية والمحلية التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض الدليل أهم الخطوات التي يتوجب على المرأة اتباعها في سبيل تنفيذ حملة انتخابية ناجحة، والتي تتضمن على 8 شروط رئيسية، كما تطرق الدليل إلى الأسس العامة لبناء البرنامج الانتخابي، والتي تم تقسيمها إلى 4 أسس رئيسية. كما ناقش الدليل إجراءات أهم الصفات الواجب توافرها في المرأة المرشحة لانتخابات المجلس الوطني.

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