3 ورش للتعريف بمنصة «معاشي» 20 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تنظيم ثلاث ورش تعريفية افتراضية عن المنصة الرقمية الجديدة «معاشي» التي تعتبر أحدث مشاريع التحول الرقمي التي تعتزم الهيئة إطلاقها قريباً.

وتقام هذه الورش على مدار ثلاثة أيام من 20 إلى 22 يونيو 2023 من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحاً عبر برنامج مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) وتقدم ورشة 20 يونيو باللغة الإنجليزية، بينما تقدم ورش أيام 21، 22 يونيو باللغة العربية، وسيتم نشر بيانات الورش على قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، كما سيتم إرسال بيانات الورش وروابطها لأصحاب العمل على البريد الإلكتروني المسجل لدى هيئة المعاشات.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه الورش تعريف الشركاء الاستراتيجيين من جهات العمل الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بمنصة «معاشي»، وهي جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي، والجهات التابعة للحكومات المحلية في كل إمارات الدولة باستثناء إمارتي أبوظبي والشارقة، وجهات العمل في القطاع الخاص في كل الإمارات باستثناء إمارة أبوظبي.

وتعرض هذه الورش للخدمات التي تحتويها المنصة وكيفية إدارة عملية التسجيل والاشتراك عليها، والتعريف بالعمليات التي من الممكن لأصحاب العمل إنجازها من خلال المنصة على مستوى معالجة البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين لديهم، والإجراءات المتبعة في إنجاز معاملاتهم أو تتبعها، والإجراءات الرئيسية التي يجب على جهات العمل إتمامها في الوقت المناسب للانتقال بنجاح إلى استخدام البوابة الجديدة.

ونفذت الهيئة خلال الشهر الجاري ورش عمل ضمن هذا الإطار لجهات عدة في القطاعين الحكومي والخاص.

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