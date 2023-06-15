إنجاز تأهيل الشواطئ العامة في دبي بـ93 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي الانتهاء من مشروع لإعادة تأهيل وصيانة الشواطئ العامة في إمارة دبي، والتي شملت كلاً من شواطئ: كورنيش الممزر، جميرا 1، وجميرا 3، وأم سقيم 1، بتكلفةٍ إجمالية للمشروع قاربت 93 مليون درهم.

وذلك في إطار العمل على توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة وتدعم اقتصادها وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وتوفير احتياجات مرتادي الشواطئ العامة للإمارة والتي تعد من أهم مواقع الجذب السياحي الرئيسية في دبي، وتقديم أفضل الخدمات والمرافق الترفيهية لهم بما يعزز من تجربة زوار ومرتادي شواطئ دبي.

المساحة

وزادت كمية الرمال الشاطئية النظيفة المستخدمة في المشروع على 1.2 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من أراضي المنطقة الساحلية، وفيما وصلت كميات الصخور المستخدمة في المشروع إلى أكثر من 200 ألف متر مكعب، وسجلت ساعات العمل في المشروع 515 ألف ساعة.

وركز المشروع على صيانة الشواطئ في المواقع المتأثرة بعمليات النحر، وإقامة منشآت الحماية الساحلية اللازمة لضمان اتزان الشواطئ واستدامتها، ورفع مناسيب تلك الشواطئ بما يجنبها التعرض لحالات الغمر في أوقات الرياح القوية.

وجرى العمل على زيادة عرض بعض المواقع من الشواطئ وزيادة المساحة الشاطئية إلى قرابة 112 ألف متر مربع، ما يسهم في زيادة المناطق الترفيهية على تلك الشواطئ، وتطويرها مستقبلاً بمزيد من المرافق والخدمات والتسهيلات التي تخدم مرتادي الشواطئ وتلبي احتياجاتهم.

مرافق ترفيهية

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، أنجزت بلدية دبي مشروع تأهيل وصيانة الشواطئ العامة، بهدف تطوير وتجميل شواطئ الإمارة وتوفير بنية تحتية ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، التي تدعم المسيرة الاقتصادية وتعزز الجاذبية السياحية لإمارة دبي، عبر توفير أفضل المرافق الترفيهية والفرص الاستثمارية، التي تسهم في جذب أكبر عدد من الزوار والسّياح».

تغيرات

وأضاف: «اتخذت البلدية إجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات في خط الشاطئ.

حيث جرى تنفيذ عدد منشآت الحماية الساحلية من مصدات وكواسر أمواج وحماية صخرية، وتمت إعادة تلك تغذية الشواطئ بالرمال الشاطئية ورفع مناسيبها بما يكفل الحفاظ على اتزان خط الساحل وحمايتها من حالات الانجراف والنحر الناجمة عن الأمواج الموسمية»، موضحاً أن تنفيذ المشروع كان مُقيداً بحزمة من الإجراءات البيئية الصارمة التي ضمنت عدم الإضرار بالحياة الفطرية في تلك المواقع.

شاطئ كورنيش الممزر

وشمل نطاق العمل في شاطئ كورنيش الممزر، أعمال ردم واستصلاح لأرض بمساحة إجمالية قدرها 9,000 متر مربع، مشمولة بحماية صخرية بامتداد 340 متراً طولياً، وتنفيذ حزام صخري للمحافظة على ثبات الشاطئ بطول 100 متر.

شاطئ جميرا 1

وشمل نطاق العمل بشاطئ جميرا 1، تنفيذ أعمال توريد وتغذية الشاطئ بكمية 125,000 متر مكعب بالرمال الشاطئية، بطول إجمالي وقدره 1,000 متر طولي، مع صيانة المصدات الساحلية القائمة وزيادة أطوالها بما يقارب 160 متراً.

شاطئ جميرا 3

وتضمّن نطاق العمل بشاطئ جميرا 3، أعمال توريد وتغذية الشاطئ بالرمال الشاطئية بطول 750 متراً طولياً للشاطئ رقم 1، و690 متراً طولياً للشاطئ رقم 2، و525 متراً طولياً للشاطئ رقم 3، إضافةً إلى إقامة حاجز صخري بطول 160 متراً.

شاطئ أم سقيم 1

وشمل نطاق العمل في شاطئ أم سقيم 1، إنشاء كاسر أمواج جديد بطول إجمالي 325 متراً طولياً، وحزام صخري للشاطئ بطول 520 متراً طولياً، وثم جرت عملية ردم واستصلاح الأرض الجديدة للشاطئ بمساحة إجمالية 30,000 متر مربع، والتي أضافت شاطئاً إضافياً بطولٍ يقارب 500 متر.

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