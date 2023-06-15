بلدية أبوظبي تنظم سلسلة ورش تدريب

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع تخطيط المدن خلال الربع الثاني من العام الجاري وعبر برنامج (Microsoft teams) سلسلة من ورش العمل التدريبية التي استهدفت شرح وتدريب المعنيين على آليات استخدام منصة «تم» للحصول على خدمات تصنيف، وترخيص المقاولين، والمكاتب الاستشارية، وقيد المهندسين، والمهن الهندسية.

وتأتي الورش تعبيراً عن التزام البلدية بتثقيف وتدريب شركائها ومتعامليها بشأن مستجدات الخدمات، وأفضل الممارسات التي تتيح لهم الحصول على خدماتها بكل يسر وسهولة.

حيث استهدفت الورش تدريب المنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي مثل شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وشرح نظام وتعليمات أنظمة التصنيف والترخيص، وقيد المهندسين، وخطوات التقديم على الخدمات في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المنشأة الهندسية تقديمها في الطلبات، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز