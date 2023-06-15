ريم الهاشمي تبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

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زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جمهورية كوستاريكا، يرافقها وفد دولة الإمارات رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

وقد زار الوفد معهد أندريا خيمينيز للأطفال من أصحاب الهمم في سان خوسيه، حيث التقت معالي ريم الهاشمي مديرة المعهد أدريانا خيمينيز، وقدم الأطفال عروضاً ثقافية وفلكلورية خلال استقبال معاليها.

وجرى خلال الزيارة تدشين معرض فنون أصحاب الهمم الإماراتي الكوستاريكي، والذي شهد تقديم أعمال فنية من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعهد أندريا خيمينيز.

كما افتتحت معالي ريم الهاشمي سفارة دولة الإمارات في سان خوسيه، إلى جانب الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والأديان الكوستاريكي.

وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم الهاشمي: «أتواجد اليوم ضمن أكثر من 40 شخصاً من دولة الإمارات؛ لأننا ندرك الإمكانات الهائلة للتعاون بين بلدينا».

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