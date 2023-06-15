171 ألف طلب شراء عبر موقع «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «تعاونية الاتحاد» أن متجرها وموقعها الإلكتروني الذكي تعامل مع 171,104 طلبات مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2023، مشيرة إلى أنها تقوم بتوصيل أكثر من 1100 طلب يومياً، وتعمل حالياً على توسيع نطاق توصيل طلباتها لتصل إلى جميع مناطق الدولة.

حيث تم توسيع نطاق التغطية ليشمل: عجمان، الشارقة، أم القيوين، بالإضافة إلى بعض المناطق من إمارة أبوظبي، إلى جانب تغطية جميع مناطق دبي، لافتة إلى أن متجرها الذكي يضم آلاف السلع المتنوعة، إذ يتم إدراج منتجات جديدة فيه، وتحديثه بشكل يومي.

وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات. وكشفت عن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق تعاونية الاتحاد الذكي، الذي وصل حتى الآن إلى ما يزيد على 300 ألف متعامل، لافتة إلى أن هذا الرقم يدل على الثقة الكبيرة الممنوحة للتعاونية من قبل المستهلكين.

وأشارت إلى أن التعاونية أطلقت منذ بداية العام 40 حملة ترويجية عبر متجرها الذكي، وأن متجر التعاونية الذكي يقدم العديد من المزايا لمستخدميه، منها العروض الترويجية الذكية.

والتي يستطيع من خلالها العميل الاستفادة من تخفيضات تصل نسبتها إلى ما يزيد على 70% على منتجات مختارة، والحصول على منتجات حصرية، وكسب نقاط تميز، التي تؤهلهم لاستبدالها بالمشتريات، وخصومات بطاقات تميز الحصرية.

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