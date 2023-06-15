إطلاق معهد الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت جامعة الخليج الطبية معهد ثومبي للذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، من خلال رؤية مستقبلية لتأهيل ممارسي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض، وغيرهم من المهن الصحية، للعمل في عالم جديد من الرعاية الصحية الغنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية: إن ذلك يأتي في إطار مستقبل الرعاية الصحية والتعليم الطبي في عالم سريع التغيير في كل نواحي الحياة.

وقال البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية: إن إطلاق هذا المعهد الرائد يمثل علامة فارقة في رحلة جامعة الخليج الطبية، ومواكبتها للتقدم التكنولوجي في الرعاية الصحية وأهمية دمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في الرعاية الطبية والتعليم الطبي.

ويعمل معهد ثومبي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الرعاية الصحية لجذب الخبراء في الطب وعلوم الكمبيوتر وتحليل البيانات، وطرح دورات مصممة لدمج العلوم النظرية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرعاية الصحية، وإجراء بحوث في هذا المجال، ويسعى المعهد إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، وتحسين خطط العلاج، وأثر ذلك على صحة المجتمع.

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