تفاهم بين شرطة دبي وديوان المحاسبة

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع ديوان المحاسبة، ينضم بموجبها موظفو الديوان إلى برنامج بطاقة إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وقع الاتفاقية من جانب ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة مدير قطاع الرقابة والتدقيق، ومن جانب شرطة دبي اللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية.

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