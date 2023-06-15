بلدية دبي تطور مستويات قياداتها الشابة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية دبي باقة برامج تدريبية، لتأهيل وتطوير قياداتها من مختلف المستويات والاتجاهات، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود بلدية دبي الرامية إلى تطوير مستويات قياداتها الشابة، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية ورفع مستواهم، وتأهيل الصف القيادي الثاني فيها، وذلك وفق أحدث التوجهات والأساليب الإدارية العالمية في مجال القيادة.

وجرى الإعلان عن باقة البرامج التدريبية، ضمن حفل أقيم في مركز تطوير المواهب التابع للبلدية، بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور رائد العواملة، عميد الكلية، وعائشة الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي، إضافة إلى القيادات التنفيذية والإدارية من البلدية.

تطوير القدرات

وأشار داوود الهاجري إلى أن بلدية دبي تركز على تعزيز وتطوير قدرات رأس المال البشري لديها، وتولي قياداتها وموظفيها ذوي الكفاءة أعلى درجات الاهتمام، وتعمل على تنظيم وإقامة المبادرات التدريبية، التي تنمي من مهاراتهم وقدراتهم سواء كانت قيادية أو تخصصية في مجالات عملهم، فضلاً عن توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة، تشجعهم على التطور، ورفع كفاءاتهم باعتبارهم الأصول الأساسية فيها، وأهم مواردها وأعلاها قيمة، تماشياً مع نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعداد قادة المستقبل.

وأشار إلى أن أهمية البرامج التدريبية لتأهيل قيادات بلدية دبي تكمن في كونها مبادرات استباقية واستثنائية لتجهيز الكفاءات البشرية، وتزويدهم بالمهارات القيادية الفردية والجماعية التشاركية والتكاملية بنهج استراتيجي ريادي ومبتكر، يمكنهم من استلام زمام المبادرة وقيادة المستقبل، ومواجهة التحديات الرئيسية في مكان العمل، من خلال تبني أحدث التوجهات الإدارية العالمية في القيادة، بالتعاون مع مؤسسات وجامعات محلية وعالمية، تعزيزاً لمكانة إمارة دبي وصدارتها على مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

تميز

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نسعد بأن نكون جزءاً من باقة البرامج التدريبية، التي أطلقتها بلدية دبي، والتي تمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تمكين قادة المستقبل، والدفع نحو التميز الحكومي، وتدريب الكوادر الإدارية والقيادية لإيجاد أثر إيجابي ملموس في الجهات الحكومية المختلفة، بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة.

ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات، وإضافة المزيد من الإنجازات لمسيرة الدولة الاستثنائية والرائدة في العمل الحكومي المرن، وذلك باستخدام الأساليب المبتكرة، ووفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وتستهدف البرامج التدريبية تطوير الكفاءات والمهارات القيادية لقياديي بلدية دبي، التي من أبرزها، الابتكار والإبداع، والتميز في التنفيذ، والفهم المؤسسي، والتواصل الفعال، واستحضار وبث الطاقة الإيجابية، وقيادة وإلهام الآخرين، ودعم وتمكين التغيير، إضافةً إلى التفكير الاستراتيجي، واستشراف المستقبل، ومهارات العرض والإلقاء.

برامج

تقدم البلدية بدعم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برامج تدريبية على مراحل عدة، لتأهيل القيادات، حيث ستركز المرحلة الأولى منها على إعداد وتأهيل القياديين وتطوير مهاراتهم في مجال القيادة والإدارة استناداً لأحدث التوجهات العالمية، بينما ستركز الثانية على تعلم الاستراتيجيات المحلية والعالمية، وبناء مهارات الظهور الإعلامي، فيما تهدف الثالثة إلى الارتقاء بالقياديين نحو مستوى النخبة في القيادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز