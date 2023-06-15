«شخبوط الطبية» تعالج مريضاً من تشوه رئوي نادر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤخراً عن إجراء عملية استئصال جزئي لرئة مريض من خارج الدولة يعاني من نفث الدم الناتج عن تشوه خلقي نادر جداً في الرئة.

وأشارالدكتور نوربرتو سانتانا رودريغيز، استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى وجود تشوه لدى المريض أصبح الاتصال غير طبيعي بين الرئة والشريان الأورطي، وهو أكبر شريان في الجسم، ما أدى إلى انخفاض الضغط في الدورة الدموية، وارتفاع الضغط الجهازي في الشريان الأورطي وزيادة ضغط الدم داخل الرئة».

وقال الدكتور عبد القادر المصعبي، نائب مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد: «تركز مدينة الشيخ شخبوط الطبية على تحسين حياة المرضى في المنطقة، من خلال تقديم خدمات الرعاية الطبية عالمية المستوى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز