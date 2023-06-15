المشاركة الواسعة في حملة «موانئ وجمارك دبي» تعزز روح العطاء

المصدر: دبي - البيان

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شارك العديد من مؤسسات الدولة في حملات ومبادرات للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

فقد نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حملة للتبرع بالدم وذلك في مقرها الرئيس بميناء راشد في دبي.

وأفاد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن مشاركة المؤسسة في المناسبات المجتمعية والإنسانية يؤكد حرصها على تعزيز مفهوم المشاركة والمسؤولية الاجتماعية للإسهام في مساعدة الآخرين، وغرس القيم الإنسانية وحب التطوع وتنمية روح العطاء لدى الموظفين.

مشيراً إلى أن الحملة جاءت إيماناً بأهمية تحقيق مبادئ التعاون والمشاركة والمسؤولية باعتبار أن التبرع بالدم واجب إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح، وإعادة الأمل بالحياة لعدد كبير من المرضى.

تجاوب

وأكد أن الحملة قد لقيت تجاوباً من عدد كبير من الموظفين من مختلف الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة، إلى جانب مشاركة المتعاملين، ويعبر هذا التجاوب عن التعاطف والتكاتف والمبادرة بمد يد العون والخير للمحتاجين من قبل الجميع.

حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 30 متبرعاً، مضيفاً: إن مشاركتهم تعكس إحساسهم العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع والفئات المحتاجة، وهو ما يترجم نجاح جهود المؤسسة وسعيها الدائم، لتكون عنصراً فعالاً يخدم فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف: «لم تقتصر الحملة على التبرع بالدم فقط، بل تضمنت كذلك توجيه رسائل توعية للموظفين بالفوائد الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، كونه أحد أهم الأسباب التي تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من خلال تأمين مخزون إمدادات للاحتياجات الخاصة للمراكز الطبية والبحثية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على صحة المتبرعين بالدم».

وصرح أن المؤسسة وضمن خططها وبرامجها في مجال المسؤولية المجتمعية تحرص على ترسيخ مبادئ وأسس العمل الإنساني والخيري، وفق نهج القيادة الرشيدة الداعمة لمبادرات التآخي الإنساني وأنشطة التكاتف المجتمعي.

موضحاً أن حملة التبرع بالدم هي إحدى تلك البرامج، التي تأتي ضمن أجندة هذا العام في ملف المسؤولية المجتمعية، وتجسد الجانب الإنساني لمجتمع الإمارات، إلى جانب العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى، التي تلبي توجهات خطة المؤسسة الاستراتيجية 2021-2025.

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