افتتاح القنصلية العامة للإمارات في حيدر آباد

المصدر: حيدر آباد - وام

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افتتح معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة حيدر آباد عاصمة ولاية تيلانجانا الهندية.

حضر حفل الافتتاح من الجانب الهندي فيلامفيلي موراليداران، وزير دولة لدى وزارة الخارجية الهندية، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال.

ويأتي افتتاح قنصلية حيدر آباد، والتي تعد القنصلية الثالثة لدولة الإمارات في جمهورية الهند بعد قنصليتي مومباي وكيرلا، في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وصرح معالي الصايغ أن «افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقتها مع جمهورية الهند والتي لها جذور تاريخية وتمتد لعقود عدة، ويأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية الهند ما سيساهم في توطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية».

وأضاف معاليه: «يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية عميقة توجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي فتحت آفاقاً أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين».

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