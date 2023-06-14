دبي تستضيف مؤتمر «وان هيلث» لأول مرة في الشرق الأوسط وآسيا

المصدر: وام

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تستضيف دبي مؤتمر "وان هيلث" 2023 الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، يومي 23 و 24 يونيو الجاري، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، ويسلط الضوء على دور دولة الإمارات الرائد في دعم المبادرات الدولية التي تهدف إلى رفع جودة الانسان في الدولة والعالم.

ويرأس مؤتمر "وان هيلث"، البروفيسور يحي شبلون مدير الأبحاث ومدير مختبر بافال في جامعة "غرونوبل ألب" بفرنسا، بالشراكة العلمية مع مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، فيما يتم تنظيم المؤتمر من "بست للاستشارات الصحية" ومركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث.

ويبحث المؤتمر الرؤية المستقبلية للبحث العلمي والتكنولوجي لما يعنى علم الكائنات الدقيقة وعلم الجينات وطرق الوقاية والعلاج الأمثل للبشرية، كما يناقش دمج الصحة العامة وصحة الحيوان وصحة النبات ونوعية البيئة الجيدة في نهج الصحة الموحدة للكائنات One Health؛ الذي يهدف إلى معالجة ودراسة الروابط بين صحة البشر والحيوانات والنباتات والبيئة في عالم أفضل وأكثر أمانا؛ وبعد جائحة كورونا استوعب العالم الأهمية الكبيرة لأبحاث وجهود المختصين في هذا التخصص.

وأكد البروفيسور يحيى شبلون، مدير الأبحاث ومدير مختبر بافال في جامعة غرونوبل ألب - فرنسا، على الحاجة المُلحة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في مبادرة الصحة الشاملة وتحديد طريقة محددة لتنفيذها، مشيرا إلى أن ظهور جائحة كوفيد-19 قد قدم دليلًا على خطورة الأمراض المسببة التي توجد في مستودعات الحيوانات وعدم الاستعداد بسبب العولمة الضعيفة للقضايا الصحية.

بدورها، بينت الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيسة مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، كما أن 75% من الأمراض المعدية تُنقل من الحيوانات أو من خلالها، مضيفة أن المحور الجيني يعتبر أساس الترابط والتعايش بين الكائنات المختلفة ودورها في صحة الإنسان.

وقالت الدكتورة مريم إن جمعية الإمارات للأمراض الجينية تركز بشكل خاص على تسليط الضوء على عدة محاور ومنها الكشف المبكر والدقيق لهذه الأمراض من خلال معرفة المكون الجيني سواءً للبكتيريا أو للجرثومة، مشيرة إلى أن العالم استوعب أخيراً أهمية العلاقة المباشرة بين اختلاف الأصول الجينية وقابلية الإصابة للمرض أو حتى التجاوب للرعاية والعلاج سواءً باستخدام المضادات الحيوية أو الجرثومية أو حتى أنواع التطعيمات.

وتؤكد دولة الإمارات ريادتها في دعم المبادرات العالمية للحد من الأوبئة والأمراض المعدية في العالم حيث دعمت الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم؛ وقد شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة.

ويمهد مؤتمر "وان هيلث" 2023 في دبي الطريق لمعالجة الطيف الكامل للسيطرة على الأمراض من خلال معالجة الروابط بين البشر والحيوانات والبيئة، ويشمل المنع والكشف والتنبؤ الذي سيساعد على الاستعداد والاستجابة والإدارة الأمثل والمساهمة في الأمن الصحي العالمي، كما سيتم عقد مؤتمر دبي وان هيلث سنويًا لمناقشة التقدم المحرز والتخطيط للخطوات التالية لتطبيق مفهوم الصحة الواحدة.

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