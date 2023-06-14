جراحات نادرة تؤكد كفاءة الكوادر الطبية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الأطباء في أحد مستشفيات دبي نجاحاً لافتاً بزرع يد عامل انفصلت تماماً عن جسمه بعد حادث أليم.

وكان العامل الذي يبلغ من العمر 37 عاماً يتعامل مع شحنة ثقيلة يوم 26 فبراير 2023، عندما علقت يده اليسرى بطريق الخطأ في الحبال المستخدمة لربط القارب أثناء الرسو، ما أدى إلى انفصال يده تماماً عن جسمه عند المعصم بفعل الضغط الهائل الذي تسببت فيه الحبال.

ونجح أول من أمس مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الجنين التابع لمدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إجراء جراحة معقدة ودقيقة لعمود فقري لجنين في رحم سيدة قَدِمَت من كولومبيا لإصلاح السنسنة المشقوقة لجنينها البالغ 24 أسبوعاً، حيث يُجنب التدخل الجنيني الأطفال من حدوث تشوهات حتمية بعد الولادة.

وشهد مستشفى توام في مدينة العين عملية معقدة لإزالة ورم كهفي داخل العين بالمنظار (وهو ورم نزفي يقع داخل العين في مخروط العضلات) وذلك عن طريق الأنف وبدون إجراء أي شقوق.

وعانى المريض من انتفاخ تدريجي في العين وعلامات تدهور بصري مبكرة، وتبيّن من فحوصاته وجود آفة أو ورم نزفي داخل محجر العين المتصل بالعصب البصري، حيث تستدعي هذه الحالة عادةً شقاً جراحياً كبيراً وخطراً في محجر العين لإزالة الورم.

وتكللت الجراحة التي أجريت في شهر مارس الماضي بالنجاح وتم إزالة الورم بشكل كامل، لتعود عين المريض إلى وضعها الطبيعي، ويتعافى بصره بالكامل في غضون أسابيع قليلة بعد الجراحة.

وفي الشارقة، تمكن طاقم طبي بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، في أبريل الماضي، من إجراء عملية جراحية نوعية معقدة استغرقت 6 ساعات متواصلة لفصل أعضاء رضيعة تبلغ من العمر سنة.

وتم إدخال الطفلة إلى المستشفى وهي تعاني تشوهات نادرة في مجرى البول، وبناء على ما أظهرتها الفحوصات تبين أنها تعاني أيضاً من تشوهات في الجهاز البولي والذي يكمن في عدم وجود الكلى في مكانها الطبيعي، حيث وضع الطاقم الطبي بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بعد الدراسة الدقيقة للحالة خطة علاجية متكاملة لعلاج الطفلة، وتم على إثرها إجراء عملية جراحية لفصل الأعضاء عن بعضها بنجاح.

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