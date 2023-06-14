أحمد بن محمد يطلع على مشاريع ومبادرات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي رائدة في تطوير أول مسجد أخضر في العالم الإسلامي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زرت اليوم مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واطّلعت على جانب من مشاريع الدائرة ومبادراتها المبتكرة والمستدامة لخدمة الدين الحنيف ونشر ثقافة الخير والعطاء وروح التسامح».

وأضاف سموه: «دبي كانت رائدة في تطوير أول مسجد أخضر في العالم الإسلامي، وستبني أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ونشكر كافة فرق العمل في مختلف قطاعات الدائرة على جهودهم المباركة».

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