«الوطني للأرصاد» يحذر من نشر الشائعات بشأن منسوب مياه البحر

المصدر: وام

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حذر المركز الوطني للأرصاد من نشر الإشاعات بشأن منسوب مياه البحر على شواطئ الساحل الشرقي، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز.

وذكر المركز - في بيان له اليوم - أن بعض الشواطئ في الساحل الشرقي شهدت دخول محدود لمياه البحر نتيجة لتزامنه بين فترة أعلى مد وموجة بحر طويلة قادمة من عمق بحر عمان، إذ عادة ما تتأثر المناطق المنخفضة بهذا المد.

وتوقع المركز في بيانه أن يتكرر هذا الأمر في فترة المد العالي خلال اليوم وصباح الغد.

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