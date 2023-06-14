انخفاض بدرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة ومحملة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والمد الثاني عند الساعة 23:09، والجزر الأول عند الساعة 16:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:26، والمد الثاني عند الساعة 19:08، والجزر الأول عند الساعة 13:49، والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 25 70 35

دبي 37 28 85 40

الشارقة 37 26 75 35

عجمان 36 27 85 30

أم القيوين 36 24 85 30

رأس الخيمة 42 25 75 25

الفجيرة 40 27 65 25

العـين 41 26 80 20

ليوا 43 25 60 20

الرويس 38 26 50 20

السلع 38 26 40 15

دلـما 38 28 65 25

طنب الكبرى 37 30 60 60

طنب الصغرى 37 30 60 60

أبو موسى 36 30 60 30.

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