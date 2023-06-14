عبدالله بن زايد و رئيس وزراء فيتنام يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية ، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزها في عدة مجالات ، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

و نقل سموه خلال اللقاء - الذي يأتي ضمن زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى هانوي - تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لمعالي رئيس الوزراء الفيتنامي وتمنياته لفيتنام وشعبها التنمية والازدهار.

من جانبه حمل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الازدهار والرخاء.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء فيتنام تطور العلاقات الثنائية بين البلدين مع الاحتفاء العام الجاري بمرور 30 عاما على تأسيسها وناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والمرتبطة بتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وجهود البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

و تطرقت مباحثات الجانبين إلى التعاون المشترك في ملف مكافحة التغير المناخي ، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

و أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أنه مع احتفاء البلدين بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1993 ، فإنهما يعملان معا عن كثب من أجل تطوير وتعزيز هذه العلاقة وتأسيس شراكة اقتصادية شاملة تدعم أهدافهما وتطلعاتهما التنموية.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة نوعية من فيتنام في مؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو بما يسهم في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز.

حضر اللقاء سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة، وسعادة بدر عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

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