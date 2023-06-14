جمارك دبي: الشراكة مع تركيا تقود لحقبة جديدة من الانتعاش

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، تقود لحقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والتجاري، كما ستدفع نحو مرونة أكبر في سلاسل الإمداد والتوريد نظراً للدور المحوري والمهم الذي تلعبه الإمارات وجمهورية تركيا في حركة التجارة الدولية. وأكد دعم جمارك دبي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية لدولة الإمارات عبر توفير تسهيلات تجارية وخدمات وأنظمة جمركية عالمية المستوى. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته جمارك دبي مع وفد اقتصادي ودبلوماسي تركي برئاسة أنور شيلان القنصل العام لجمهورية تركيا، وضم الوفد مجلس العمل التركي وعدداً من الشركات التركية في دبي، وحضره عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من جمارك دبي.

جاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها جمارك دبي مع الشركاء التجاريين، بهدف زيادة التجارة الخارجية لدبي وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسعى الأجندة إلى تعزيز مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، ومضاعفة قيمة التجارة الخارجية لدبي عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي.

جهود

وأثنى المدير العام لجمارك دبي على جهود الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية تركيا، وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، مؤكداً أن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات مع الشركاء التجاريين، حيث تم عقد 72 اجتماعاً ضمن المبادرة منذ انطلاقها في 2012.

وأكد أنور شيلان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية ستعزز التبادل التجاري المشترك بين تركيا والإمارات، كما ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات في البلدين، حيث يتوقع أن ترتفع عدد الشركات التركية العاملة في الإمارات خلال الفترة القادمة، حيث يوجد حالياً 620 شركة، معرباً عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية، وسعيها الدائم إلى تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل، والدعم الذي تقدمه للتجار والشركات من جمهورية تركيا من خلال تمكينهم من تطوير عملياتهم التجارية دون أي مصاعب.

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