الصايغ يتفقد جناح «الثريا» في معرض «كوميونيك آسيا 2023» بسنغافورة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تفقد معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، جناح شركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، في معرض «كوميونيك آسيا 2023» في سنغافورة.

وقام سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الياه سات»، بحضور جمال السويدي، سفير الإمارات لدى سنغافورة، بتقديم شرح حول أحدث حلول الاتصالات المتنقلة التي تعرضها الثريا في أكبر معرض لتقنية المعلومات والاتصالات في آسيا.

وقال الصايغ: «تُقدم الياه سات والثريا نموذجاً يُحتذى للشركات الإماراتية الناجحة في الأسواق العالمية. وكان من دواعي سروري أن أطلع على دورهما المميز في توفير خدمات الصوت والبيانات الحيوية في مناطق عدة تُعاني من نقص تلك الخدمات، والأمر الأهم هو الدور الحيوي في عمليات الإنقاذ. ونحن سعداء برؤية شركاتنا الوطنية تقوم بدور رائد في تمكين جهود التنمية الاقتصادية من خلال حلولها ومنتجاتها المُبتكرة، الأمر الذي يعكس الإسهامات المتنامية لدولة الإمارات في تعزيز الازدهار والتنمية على المستوى العالمي».

وقال السويدي: يسعدنا الحضور القوي لشركاتنا الوطنية الرائدة، ومن بينها الياه سات والثريا، في المحافل الدولية ومنها هذا المعرض الكبير لتقنية المعلومات والاتصالات في سنغافورة. تعكس هذه الفعاليات النمو المتواصل الذي تحققه الشركات الإماراتية على المستوى الدولي.

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