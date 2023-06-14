إعصار «بيبرجوي» يتحرك باتجاه السواحل الهندية ـ الباكستانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن الوضع الحالي لإعصار «بيبرجوي» من الدرجة الاول والذي يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 22.1 شمالاً وخط طول 66.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 140 إلى 150 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي ويتوقع المركز الوطني استمرار الاعصار المداري خلال ال 24 ساعة القادمة، واتجاه الاعصار للشمال باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 120 ـ 140 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 8 كم/ س.

وأكد المركز الوطني أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة.

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