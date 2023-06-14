محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان سبل تعزيز النهضة الحضارية للإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

رخاء

وتبادل سموهما في اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الدولة التنموية ونهضتها الحضارية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نِعم الرخاء والازدهار وأن تواصل تقدمها على جميع المستويات.

لقاء

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في «تويتر»، أمس، صورة للقاء معلقاً سموه: «أثناء لقائي اليوم بأخي رئيس الدولة حفظه الله بقصر البحر بأبوظبي.. نشاط أخي الشيخ محمد الخارجي والداخلي عنوان لنشاط الوطن وحركته الدائمة وسرعته التنموية التي رسخت مكانته العالمية».

حضور

حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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