شراكة بين «إيدج» و«العالمية لحلول الطاقة» في البحث والتطوير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت أمس شركة «الطيف»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمعدات العسكرية في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «ايدج»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Tembo ELV BV (Tembo) التابعة للشركة العالمية لحلول الطاقة المستدامة (VivoPower Interational PLC) (VivoPower) للتعاون المشترك بهدف تحديد إطارات العمل ذات الصلة بفرص الأعمال المرتبطة بحلول الطاقة المستدامة والأهداف التجارية المشتركة، بما يشمل تحويل محركات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربائية بالكامل.

ومن المتوقع أن تتعاون الشركتان أيضاً على آلية نقل المعرفة، إلى جانب عقد شراكة في البحث والتطوير للمنتجات والتدريب على التنقل الكهربائي وعمليات التجميع المحلية.

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