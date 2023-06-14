دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لاتصالات الأزمات والطوارئ

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، فوز إمارة دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ «2024 CCW».

ومنحت اللجنة المنظمة دبي حق استضافة هذا الحدث البارز، والرائد على مستوى العالم في مجال الاتصالات الحرجة، بعد مراجعة طلب الترشح، الذي تقدمت به، ليتم اختيارها وجهة مثالية لتنظيم المعرض والمؤتمر، رغم طلبات الترشح التنافسية للغاية، التي تقدمت بها العديد من المدن ومراكز الأعمال الشهيرة من جميع أنحاء العالم.

ونجح المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، على مدار أكثر من 20 عاماً، في توفير منصة متميزة، تجمع المستخدمين النهائيين لحلول الاتصالات والأعمال ذات المهام الحرجة مع المصنعين والموردين، وذلك لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات والرؤى، وأحدث الاتجاهات على مستوى القطاع.

فعاليات

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم منتديات وجلسات حوارية متخصصة، ومعرض للعلامات التجارية الرائدة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المؤتمر الرئيسي، الذي تشارك في برنامجه نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال الاتصالات الحرجة على مستوى العالم.

وتتمثل أهداف الملتقى العالمي في تعزيز أوجه التعاون بين رواد القطاع إقليمياً وعالمياً، ما يمكن الضيوف والمؤسسات من التعرف إلى أحدث التقنيات، والحصول على احتياجاتهم من أحدث المنتجات والحلول المبتكرة، وإبرام اتفاقيات وشراكات جديدة.

ويعقد الحدث من 14 إلى 16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وستسهم «نداء» بدور محوري في نجاح المعرض بصفتها المشغل المضيف لفعاليات الحدث، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وكانت العديد من المدن ومراكز الأعمال المشهورة حول العالم مثل مدريد وفيينا، ومؤخراً العاصمة الفنلدنية هلسنكي، قد استضافت فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ.

أول مدينة

وأعرب منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، عن سعادته وفريق عمله بفوز دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، إذ لطالما شكل هذا الحدث البارز منصة متميزة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذلك العملاء، لتبادل أحدث الرؤى والاتجاهات، بما يسهم في تعزيز تقدم القطاع عالمياً.

وأضاف: «بعد تنظيمه في العديد من المدن والبلدان حول العالم على مدار العقدين الماضيين، نفخر بأن تكون دبي، أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف مثل هذا المؤتمر.

وذلك في وقت تواصل فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرائدة والحكومات على امتداد المنطقة، بلوغ آفاق جديدة من التطور في عالم الاتصالات، من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات، إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية.

بدوره قال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إن فوز دبي باستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 يعكس الجهود المشتركة والتعاونية، التي بذلتها العديد من الجهات والمؤسسات في دبي لنيل شرف الاستضافة.

وأعرب عن سعادته بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع «نداء»، والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لتسليط الضوء على الإمكانات والمقومات، التي تتمتع بها إمارة دبي لاستضافة أضخم الأحداث والفعاليات العالمية في شتى المجالات والميادين، فضلاً عن التزامها المستمر بتطوير قطاع الاتصالات الحرجة.

وتشرف جمعية الاتصالات الحرجة «TCCA»، على تنظيم المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، منذ انطلاق دورته الأولى، وقال كيفن جراهام، الرئيس التنفيذي للجمعية: لطالما كانت دبي مركزاً عالمياً رئيساً للابتكار وريادة الأعمال.

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