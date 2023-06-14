تعاون بين «أكاديمية أنور قرقاش» و«ديهاد الإنسانية المستدامة»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء شراكة استراتيجية بين الجهتين لتعزيز التعاون حول برامج ومبادرات التدريب التربوي والإنساني.

وقع مذكرة التفاهم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، والسفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، بحضور المهندس خالد العطار، المدير العام للتعليم في منظمة ديهاد.

وعدد من الممثلين والإداريين من الجانبين. وتمهّد الشراكة بين الأكاديمية ومنظمة ديهاد الطريق نحو التبادل النشط للمعرفة والخبرات الرئيسية، والارتقاء بالمهارات التقنية والفكرية للمشاركين. ويركز التعاون على تعزيز العلاقة بين الدبلوماسية والأعمال الإنسانية، ويغطي المعلومات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والتأثير في ذلك المجال المصيري.

وقال نيكولاي ملادينوف: «توضح مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ديهاد التزام الأكاديمية بمواجهة التحديات الإنسانية العالمية وعن طريق هذا التعاون، يمكننا توسيع نطاق تأثيرنا وإحداث فارق في العمل الدبلوماسي الإنساني». وأضاف: «يعد تحالفنا مع ديهاد شهادة على جهود الأكاديمية المستمرة لتوفير التعليم في المجال الإنساني؛ إذ أطلقنا عام 2021 برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، ما يتيح للأفراد المهتمين فرصة التعلم من المهنيين والأكاديميين في هذا المجال».

من جانبه، قال السفير الدكتور عبدالسلام المدني: «نطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التي ترمي لها الدبلوماسية الإنسانية العالمية، التي بدأت تعزز من دورها العالمي الفاعل في الفترة الأخيرة، وتبعث انعكاساتها على المنظمات والأفراد».

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