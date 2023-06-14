أحمد بن طحنون يشهد حفل جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، حفل تكريم كوكبة من منتسبي وزارة الدفاع ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث الفائزين بالدورة السادسة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، والتي جاءت تقديراً وتحفيزاً للأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق أرث أبوظبي عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع ومنتسبيها.

وألقى اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة كلمة قال فيها: «لطالما كان التميز والابتكار محل اهتمام وتركيز القيادة العليا لدولة الإمارات حتى أصبح علامة مسجلة واسماً مرادفاً لدولة الإمارات التي تحلق دائماً في المقدمة ويعشق قادتها التحدي والمنافسة والابتكار».

وأضاف: إن إطلاق «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار» عام 2017 هو تأكيد واضح على إيمان قواتنا المسلحة الراسخ بأهمية نشر ثقافة التميز والابتكار، باعتبارها ضرورة للارتقاء بالأداء العام لقيادات ووحدات القوات المسلحة ومنتسبيها، حيث إنها ترسخ النهج العام الذي تتبناه القوات المسلحة منذ توحيدها في السادس من مايو 1976.

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