بدور القاسمي تدعو «أمريكية الشارقة» لزيادة التنافسية الأكاديمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أنه يتعين على الجامعة، التكيّف والابتكار لزيادة قدراتها التنافسية في السوق الأكاديمي، الذي يشهد زخماً ملحوظاً.

وقالت الشيخة بدور، خلال ترأسها أول اجتماع لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، منذ توليها رئاسته قبل ستة أشهر: نحن نعمل في سوق تنافسي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموارد، ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن إقليمياً وعالمياً، ما يستوجب أن نعمل سوياً لصياغة رؤية متجددة وطموحة، للارتقاء بمكانة الجامعة ووضع معيار أعلى لتميزها.

وأضافت الشيخة بدور أنها تتطلع إلى أن تكون الجامعة الأمريكية في الشارقة الأعلى تصنيفاً في العالم العربي، وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات، وتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الأمناء عدداً من الأمور المهمة، إضافة إلى التوجه الاستراتيجي الحالي للجامعة، قبل اعتماده ميزانية عام 2023-2024، والبيانات المالية لمشاريع الجامعة الأميركية في الشارقة (AUSE)، والبيانات المستقلة المدققة للجامعة الأمريكية.

وشكرت الشيخة بدور القاسمي أعضاء مجلس الأمناء المنتهية ولايتهم على مساهمتهم، التي لا تقدر بثمن، وعلى تنفيذ الاستراتيجيات البناءة للطلبة، وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، خلال فترة ولايتهم، ورحبت بالأعضاء الجدد.

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