مركز الاستشارات في رأس الخيمة يعزز التلاحم الأسري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف مركز جمعية الإمارات للاستشارات الأسرية التابع لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة عن النجاح الكبير، الذي حققه المركز منذ إطلاقه خلال ستة أشهر، في تعزيز تماسك الحياة الأسرية، وتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.

وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تمكن المركز من تقديم الخدمات الاستشارية لعدد كبير من الأسر والأفراد، منذ إطلاق نهاية العام الماضي.

حيث استفاد من خدمات المركز أكثر من 50 أسرة، ما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية الاستشارة الأسرية في المجتمع، ويدل على وعي أفراد المجتمع باللجوء إلى المراكز الاستشارية لحل الخلافات سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو تربوية، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الاستشارات، التي قدمها المركز.

وأوضحت الدكتورة مهرة آل مالك عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أن المشكلات الزوجية تمثل أبرز الاستشارات، تليها التربوية في المرتبة الثانية، ثم الاضطرابات النفسية .

حيث مثلت الخلافات الزوجية 35 استشارة، والتربوية 10 استشارات، والنفسية 5 استشارات. وأكد محمد أبوالعزم مدير وحدة الإعلام والاتصال المؤسسي بالجمعية أن الجهود التي تبذلها الجمعية أسهمت في مواكب التقدم التقني والخدمات التكنولوجيا الحديثة وتوظفها بشكل فعال لتحسين تجربة المستفيدين في الاستفادة الخدمات.

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