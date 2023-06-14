13236 مبنى قيد الإنشاء في دبي خلال 2022

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني قيد الإنشاء في عام 2022 التي تأتي تحت إشراف بلدية دبي، بلغ 13 ألفاً و236 مبنى، مقارنة بــ 11 ألفاً و883 مبنى قيد الإنشاء في دبي في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 11.4 %.

وبحسب الإحصائيات توزعت المباني قيد الإنشاء في دبي خلال العام الماضي، 6171 فيلا خاصة، و4704 فيلات استثمارية، و1045 مبنى متعدد الطوابق، فيما بلغ عدد المباني العامة 800 مبنى، والمباني الصناعية 516 مبنى.

وبلغ عدد المباني المنجزة في الإمارة 1941 مبنى جديداً، في عام 2022، وبمعدل 5.31 مبانٍ جديدة يومياً. كما بلغ عدد تصاريح الأبنية الجديدة الصادرة من بلدية دبي في العام الماضي 2559 تصريحاً، وعدد تصاريح الإضافات والتعديلات في الفترة نفسها 23 ألفاً و970 تصريحاً.

ووفقاً للإحصائيات المتعلقة بخدمات فحص المواد الهندسية من بلدية دبي خلال العام الماضي من تربة وخرسانة وأسفلت وركام، وفحوص كيمياء، وحديد مسلح والعزل الحراري، فإن مجموع العينات المستلمة بلغ 81 ألفاً و815 عينة، ومجموع الفحوصات المنجزة 240 ألفاً و599 فحصاً، فيما بلغ عدد التقارير الصادرة 79 ألفاً و440 تقريراً.

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