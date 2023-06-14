الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تحت شعار «تبرّع بالدم، تبرّع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيراً»، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم الذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، وهذا اليوم الذي حددته جمعية الصحة العالمية رسمياً حدثاً سنوياً في سنة 2005 لإتاحة فرصة خاصة للاحتفاء بالمتبرعين بالدم طوعاً في جميع أصقاع العالم.

وتوجيه الشكر إليهم لتبرعهم بالدم، وقد أصبح محوراً رئيساً للعمل من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم المأمون. وتركز الحملة الدولية لهذا العام على المرضى المحتاجين إلى دعم نقل الدم مدى الحياة وتشدد على الدور الذي يمكن أن يؤديه كل فرد عبر التبرع الثمين بالدم أو البلازما، وكذلك تسليط الأضواء على أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لتهيئة إمدادات مأمونة ومستدامة للدم ومشتقاته يمكن توافرها على الدوام في جميع أنحاء العالم حتى يتسنى لجميع المرضى المحتاجين الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

تحديات

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تواجه خدمات الدم في عدة بلدان التحديات في إتاحة كميات كافية من الدم، بينما تضمن أيضاً جودة الدم ومأمونيته، ويؤثر عدم توافر الدم المأمون ومشتقاته، وخصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لجميع المرضى، ومنهم المحتاجون إلى نقل الدم بانتظام.

ويهدف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم إلى تشجيع الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام وبقدر ما يكون تبرعهم مأموناً وممكناً لتغيير نوع حياة المرضى المعتمدين على نقل الدم والإسهام في تهيئة إمدادات آمنة للدم في جميع بلدان العالم، وإبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم والبلازما طوعاً ومن دون مقابل في ضمان حصول جميع الناس على مشتقات الدم المأمونة، إلى جانب تعبئة الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بين الحكومات والجهات الشريكة الإنمائية من أجل الاستثمار في برامج الدم الوطنية وتعزيزها والحفاظ عليها.

ويساعد نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم وتمتعهم بنوع حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة، كما تؤدي هذه العملية دوراً أساسياً في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وفي أثناء الاستجابة الطارئة للكوارث.

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