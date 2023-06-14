حملة موسعة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي «ج»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، حملة «الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي «ج»، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي، الذي تعمل عليه إمارة دبي بشكل خاص، والدولة بوجه عام، والذي يرمي إلى القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي «ج»، بحلول عام 2030. تأتي الحملة الموسعة، التي تمتد إلى ثلاث سنوات.

ضمن مبادرة «اكشف» لفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وغير المعدية، وبالشراكة مع شركة أبفي للأدوية، وأكسيوس لخدمات الرعاية المنزلية، وهي تستهدف تعزيز سبل الوقاية من التهاب الكبد الوبائي «ج»، وحث أفراد المجتمع على الكشف المبكر عن المرض، وتعريفهم بالطرق المثلى لتجنب مسبباته. وقال الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي: إن إطلاق الحملة يتماشى مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، المتمثل في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي «ج»، بحلول عام 2030، ويتماشى أيضاً مع هدف استدامة الصحة.

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