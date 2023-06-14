حمدان بن زايد يتفقد الاستعدادات لمهرجان ليوا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» في دورته المقبلة، والذي يقام تحت رعاية سموه وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأكد سموه على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي.

فعاليات

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال وكارلوس فييرا مدير أول للأفكار في ميرال.

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