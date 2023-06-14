حمدان بن زايد يطّلع على مركز المصادر الوراثية النباتية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، على سير العمل في مركز المصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات»، الذي تقوم الهيئة بإنشائه في مدينة العين، ويعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة.

يهدف المركز إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام نهج متكامل يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه الأنواع من النباتات، للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وإعادة استزراعها وإكثارها في الطبيعة، وحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

كما اطّلع سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر النخيل، على سير العمل في عدد من المبادرات والمشاريع الأخرى، التي تنفذها هيئة البيئة - أبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام وعدد من المديرين التنفيذيين بالهيئة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى الإمكانيات التي يوفرها هذا المشروع، الذي يضم مركزاً متخصصاً في عمليات الجمع والصون طويل الأمد لفترات تصل إلى 100 عام لبذور النباتات المحلية البرية بالدولة كافة، ضمن غرف مبردة بدرجات حرارة 20 درجة مئوية.. إلى جانب احتوائه على مختبرات متخصصة بعمليات زراعة الأنسجة النباتية والحفظ العميق للأجزاء الخضرية والأنسجة بدرجات تصل إلى -196 درجة مئوية بالإضافة إلى مختبر متخصص لإجراء عمليات التسلسل الجينومي للنباتات البرية.

وسيتضمن المركز معرضاً متخصصاً يهدف إلى إثراء تجربة الزائرين بمختلف الفئات ورفع مستويات المعرفة لديهم بأهمية النباتات المحلية والذي سيعرض حوالي 20 تجربة مختلفة يتم خلالها استخدام أحدث طرق العرض.

وسيضم المركز بيتاً زجاجياً يمثل الموائل الطبيعية المختلفة، وما تحويه من نباتات طبيعية مميزة لها تسمح للزائر بالاطلاع عليها، ومعرفة المزيد حول تلك النباتات والموائل الطبيعية، إضافة إلى تنسيق حدائقي خارجي حول المبنى، يمثل حديقة نباتية مصغرة تعرض أهم النباتات المحلية واستخداماتها المختلفة، والتي ستلعب أيضاً دوراً رئيسياً في نقل المعرفة للزائرين.

وبلغت نسبة الإنجاز الكلي لعناصر المشروع كافة ما يقرب من 94 بالمئة وسيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى شرح حول سير العمل في تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي وتم في هذا الصدد استعراض أبرز النتائج التي حققت خلال العام الماضي، والتي أسهمت بتجنب استخدام أكثر من 172 مليون كيس بلاستيكي خلال عام واحد منذ بدء الحظر في يونيو 2022.

وبلغ انخفاض عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة في منافذ البيع الرئيسية نسبة وصلت إلى 95 بالمئة، أي من مئة كيس كان يتم استهلاكها في منافذ البيع الرئيسية قبل بدء الحظر، هناك خمسة أكياس فقط يتم استخدامها حالياً وكلها قابلة لإعادة الاستخدام.

واطلع سموه أيضاً على خطة الهيئة لتعزيز استرداد المواد بغية إعادة تدويرها من خلال نظام استرداد القناني المبني على الحوافز والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتتضمن توفير آلات استرداد القناني في أماكن مختلفة من إمارة أبوظبي، من ضمن حملة «معاً نحو الصفر»، التي تنفذها الهيئة في إطار السياسة.

ويتم تنفيذ خطة استرداد القناني بالتعاون مع شركاء الهيئة من القطاع الخاص، حيث يتم توفير بنية تحتية ذكية تشمل الحاويات الذكية، إضافة إلى آلات الاسترداد، وتستند في ذلك إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية التي تعزز الجمع مباشرة من المصدر للمساهمة في تحقيق هدف السياسة الطموح باسترداد 50 بالمئة من عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والبالغ نحو 600 مليون عبوة سنوياً.

واطلع سموه كذلك على آلة استرداد القناني وطريقة عملها، واستمع إلى شرح مفصل حول أهميتها في توفير حل فعال لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية، حيث يصل معدل استهلاك الفرد نحو 600 قنينة بلاستيكية سنوياً.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان كذلك على «حجر بينونة»، الذي تم اكتشافه في محمية بينونة في منطقة الظفرة ويتكون من 90 بالمئة من خليط من الجبس والكوارتز و 10 بالمئة من معادن وأملاح مختلفة.

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